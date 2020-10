Koulibaly: “Con Gattuso sono rinato, possiamo tornare ai livelli del Napoli di Sarri”

E’ appena terminata la seconda partita di Europa League per il Napoli, con la Real Sociedad, questa volta andata meglio della prima con l’AZ Alkmaar. Gli azzurri infatti hanno vinto per 0-1, portandosi proprio a pari punti con gli spagnoli, che avevano ottenuto 3 punti nella prima giornata. In testa gli olandesi dell’AZ, che vincono in maniera straripante contro la squadra di Fiume, il Rijeka. Ai microfoni di Sky Sport, emittente che ha trasmesso la partita, è intervenuto Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e protagonista assoluto questa sera.

LE PAROLE DI KALIDOU KOULIBALY

Queste le parole di Kalidou Koulibaly: “Non so se è la vittoria più importante della stagione fino ad ora. Di sicuro volevamo fare bene, loro sono primi in classifica in Liga e l’abbiamo visto in campo. Avevano molta fiducia e in casa loro era ancora più difficile, per questo penso che abbiamo fatto molto bene.

Rispetto al passato siamo più consapevoli, sappiamo che possiamo fare bene e mettiamo sempre tutti noi stessi in campo. Accettiamo di vincere anche soffrendo, ci siamo messi tutti a disposizione, ci siamo aiutati tutti e abbiamo visto risultati contro una squadra come la Real Sociedad.

L’anno scorso per me è stata una stagione difficile ma non ho fatto malissimo, sapevamo che potevo dare di più il mister ha detto che devevo torbnare al mio livello e m e la detto in faccia io mi sono messo a lavoro e oggi vediamo il risultato ma la stagione e luinga e cerchero di

in passato io volevoi fare di piu e stavo meno bene fisicasmente e lentalmente e vedi il risulttao, ancelotti mi ha aiutrato ma ero più macchinoso invece dopo il lockdown sono tornato benissimo e ora sono al mio livello tutti si aspettando tanto da me e la gente vuole tanto d ame e cerco di accontentarlo

io amo napol e napoli mi ama e quello più importante, ho ancora 3 anni di contratto le squadre mi cercano ma sto ancora qua io ci tengo alla squadra citta e gente e fin quando indosserò la maglia la suderò

secondo me possiamo arrivare al livello di sarri, ma il giocop di gattuso e meno di palleggio e più diretto e notiamo i frutti del lavoro che stiamo facendo

volgiono giocare as calcio entrambi ma a gattuso piace concretizzare, arriveremo al livello che il mister chiede”.

