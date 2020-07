Koulibaly: “Credevo che il rigore non ci fosse, dobbiamo lavorare per mantenere la porta inviolata”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, commentando il pareggio degli azzurri contro il Milan in campionato al San Paolo.

“Difficile valutare il rigore, dal vivo è stato tutto molto veloce. Credevo non ci fosse, poi sono sceso negli spogliatoi e mi hanno detto che c’era. Al di là di questo, credo che potevamo difendere meglio in questa occasione. Il regolamento è duro con noi difensori, il calcio è uno sport di contatto e se non puoi fare nulla in area poi diventa difficile. Il VAR deve aiutarci. Con il tempo migliorerà. Dobbiamo essere pazienti e giocare bene. Questa sera il Milan non ha tirato tanto. Dobbiamo essere più concreti davanti e subire meno gol. Poi con squadre come il Milan finiamo per pareggiare. Dobbiamo difendere meglio”.