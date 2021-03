“Koulibaly e Fabian sul mercato. Per la panchina non è detto che Juric ti dica di sì”

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a Canale 8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”. Si parla dell’ipotesi Juric sulla panchina del Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Juric-Napoli, le ultime di Pedullà

“Juric è un profilo che piace, ma non è il tipo che dice a De Laurentiis “siccome mi hai proposto il Napoli domani mattina firmo al casello”. Se fai la Champions hai un portafoglio, se non fai la Champions il discorso cambia. Vendi giocatori come Koulibaly e Fabian, sono i primi a partire. Lozano? Non posso pensare al Napoli che smobiliti, anche senza Champions, non cederanno tutti”.

