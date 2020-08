Koulibaly e Ghoulam, cuori d’oro: visita ad un tifoso gravemente malato ad Ischia

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato un bel gesto, compiuto da Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. Una sorpresa ad un grande tifoso del Napoli costretto a letto da una gravissima malattia.

Koulibaly e Ghoulam, visita ad un tifoso gravemente malato

Qualche settimana fa i due azzurri hanno fatto visita a Vito, anziano giardiniere di Lacco Ameno. Il sostenitore azzurro era da tempo malato e non più in grado di camminare, il cui unico svago erano le partite in TV del Napoli. I due calciatori azzurri si trovavano ad Ischia per qualche giorno di vacanza ed Ivan, vicino di casa di Vito che avrebbe dovuto condurli per mare per una escursione col suo motoscafo, gli chiede di passare qualche minuto in compagnia del suo anziano amico per donargli un po’ di felicità. I due accettano subito di buon grado e fanno la graditissima sorpresa al tifoso isolano, da diversi anni costretto a letto e che viveva in una casa in zona Fango danneggiata dal terremoto del 2017 accudito dalla moglie, e che alla vista dei due giocatori si commuove. Qualche giorno fa Vito è mancato ed Ivan ha deciso di rendere nota la vicenda con un post sul suo profilo Facebook.

