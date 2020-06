Koulibaly esalta Mertens: “Un killer, è diventato il nostro Higuain! Ricordo quando mi portava a Castelvolturno”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY Sport in occasione dello speciale dedicato dall’emittente a Dries Mertens.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Nei primi tempi al Napoli sono stato molto con lui. Mi veniva a prendere a casa e mi portava a Castel Volturno. Abbiamo riso tantissimo nei tragitti dalla città al centro sportivo. Suo padre mi parlò durante il mio primo anno e m’invitò a non mollare: credeva molto in me. Si vede che Dries è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro ogni bene perché lo merita davvero. É cresciuto tanto, è diventato un killer. Lui è l’Higuain del Napoli, sa fare tutto. É un giocatore davvero importante e sono orgogliosi di giocare con lui.”

