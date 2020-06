Koulibaly: “Gattuso ci ha ridato fiducia, ringrazio i tifosi. Juve in finale? Dico una cosa”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai al termine del match vinto contro l’Inter.

Le parole di Koulibaly

“Sapevamo che oggi era difficile. Non eravamo pronti per essere messi in difficoltà così, poi abbiamo fatto un bel gol.

Gattuso? Ci ha dato molta fiducia. Avevamo perso un po’ di autostima e lui ce l’ha ridata. Nei primi mesi di campionato non sapevamo soffrire, ora sappiamo di poterlo fare. Ci manca ancora un po’ di lavoro, ma siamo sulla strada giusta. Saremo pronti per la finale con la Juve

Cambiamenti? Stanno tornando le cose che facevamo prima. Possiamo fare meglio, ma siamo tutti concentrati. Vogliamo offrire qualcosa ai tifosi, poi vedremo cosa succederà.

Gol alla Juve? Sì, ma poi ne ho fatto uno contro di noi. Oggi sono contento e felice di essere tornato e farò di tutto per aiutare i miei compagni che mi hanno dato un sostegno incredibile. Anche i tifosi mi sono stati vicino, voglio restituire loro qualcosa”.

