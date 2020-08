Koulibaly ha l’accordo col Manchester City! Giornata di transizione – Sportitalia

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, continua a piacere al Manchester City ed è ad un passo dal lasciare il club partenopeo. Di seguito quanto scritto in merito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia.

“Adesso tutti parlano di Koulibaly, un po’ timidamente ma ne parlano. Meglio così. Giornata per ora di transizione, sempre verso la meta. Lui ha già l’accordo con il City”.

Koulibaly- Manchester City, l’accordo

Una vera e propria accelerata ha permesso al Manchester City di chiudere i giochi e conquistare il cartellino di Kalidou Koulibaly. Una cessione illustre ormai da tempo nei piani del Napoli e necessaria per mettere a segno anche il colpo Gabriel. Il difensore del Lille era da settimane in cima alla lista dei desideri della società partenopea.

Come riferisce l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Napoli ed il Manchester City hanno ormai raggiunto l’accordo che mancava per il difensore dei partenopei. Una risoluzione raggiunta quando il club inglese ha messo sul piatto un’offerta da 70 milioni di euro e contemporaneamente la posizione di Aurelio De Laurentiis si è ammorbidita. Le parti in gioco hanno raggiunto quindi un accordo come quello che il Napoli ha messo a segno con il Lille per Gabriel. City e Napoli hanno stipulato, infatti, un gentlemen agreement con il club di Premier che si è impegnato ad acquistare il calciatore nei primi giorni di settembre. Allo stesso tempo, poi, incassato l’assegno, De Laurentiis girerà 25 milioni al Lille per accaparrarsi il difensore Gabriel e sbaragliare la concorrenza dell’Arsenal.

