Koulibaly in prima linea: iniziativa per aiutare 500 famiglie napoletane per Pasqua

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta il grande impegno sociale di Kalidou Koulibaly. Il difensore si è impegnato per il suo Senegal assieme ai compagni di nazionale, ma non solo. Splendida iniziativa a favore di 500 famiglie napoletane meno abbienti. Il quotidiano scrive:

“C’è chi come Koulibaly decide di mettere all’asta una maglia per aiutare cinquecento famiglie napoletane a godere di una Pasqua degna: oltre a organizzare con i compagni di Nazionale una raccolta di fondi e materiale preventivo da spedire in Senegal, ha invece messo all’asta la maglia indossata all’alba di questa stagione con il Liverpool al San Paolo, in Champions: il ricavato sarà interamente devoluto a cinquecento famiglie napoletane meno abbienti per il pranzo pasquale. Anche Mertens, Allan e Ghoulam hanno contribuito all’iniziativa di Kalidou”.

