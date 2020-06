Bruno Satin, procuratore di Kevin Malcuit ed ex agente di Koulibaly, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’interesse del Napoli per il difensore Gabriel. Il calciatore del Lille potrebbe essere scelto come erede di Kalidou, ma i valori sono ancora troppo distanti secondo il procuratore. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“C’è un interesse importante del Napoli per Gabriel Magalhães. È un ragazzo che sta migliorando in modo progressivo. Si capisce l’interesse del Napoli. Il Lille però è un club che vende caro e non svende i suoi giocatori. Farà cassa con la vendita di Gabriel o di Osimhen. Per Osimhen la situazione è diversa perché è un attaccante. Gabriel è aggressivo, bravo di testa, mancino. Tecnicamente però è ancora lontano da Koulibaly. Kalidou è di un altro livello. È già molto forte Gabriel ma può diventare ancora più forte”.

Koulibaly, l’ex agente: “Gabriel? Potrebbe succedere come con Mario Rui”

“Mario Rui ha fatto le sue partite e ogni tanto ha potuto giocare un altro compagno. Però non era del livello di Ghoulam, che era un top. Purtroppo in questo momento la fascia sinistra ha perso molto. Todibo? Può piacere a Giuntoli ma non c’è nessuna possibilità di prenderlo. Ci sono tante possibilità in difesa. Potrebbero dare una possibilità a Luperto”.

The post Koulibaly, l’ex agente: “Gabriel Magalhães non è al livello di Kalidou, poi costa caro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento