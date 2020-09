Koulibaly, l’ex agente: “Il PSG non può spendere 80 milioni, nessuna offerta”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare le ultime indiscrezioni di mercato. Il difensore centrale nelle ultime ore sembra vicino al Paris Saint-Germain dopo l’arenarsi della trattativa con il Manchester City. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Finché Koulibaly sarà un giocatore del Napoli, continuerà a giocare per il Napoli. Lo ha sempre dimostrato. È un professionista. PSG? Non credo che possano presentare un’offerta per Koulibaly. Il Paris ha già 4 difensori centrali di livello. Non credo che il PSG possa spendere tutti questi soldi per un’operazione del genere. Il City segue ancora Kalidou”.

Koulibaly, l’ex agente: “Osimhen devastante in contropiede”

“Osimhen? Lui è un giocatore molto aggressivo, veloce. Va negli spazi e può strappare la difesa, inoltre ha un cambio di passo interessante. Sarà interessante vederlo in contropiede, perché è veramente devastante”.

Dopo il successo al Tardini di Parma nell’esordio in campionato, il Napoli riprenderà gli allenamenti al Training Center martedì 22 settembre. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15.

E’ stata l’edizione numero 38 tra Parma e Napoli in Serie A, 19esima sfida in casa parmense. Questo il bilancio dopo la vittoria di oggi al Tardini: 9 vittorie del Parma, 3 pareggi, 7 successi azzurri.

