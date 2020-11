Koulibaly: “Nessun alibi, adesso battiamo Rijeka e Bologna. Siamo stati poco cinici”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera dopo la sconfitta contro il Sassuolo a Sky Sport.

Le parole di Koulibaly

“Volevamo vincere questa sera ma purtroppo non ci siamo riusciti. Siamo molto dispiaciuti per questo. Peccato per la sconfitta. La partita di giovedì non può essere un alibi, non possiamo fermarci su questa sconfitta altrimenti non andiamo avanti. Dobbiamo pensare in grande, a vincere giovedì contro il Rijeka e domenica a Bologna. Episodi a sfavore? Abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare e trovare il gol”.

