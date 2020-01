Koulibaly out per infortunio ma segue il Napoli al San Paolo: i dettagli

E’ fermo ai box per infortunio ma il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, non può fare a meno di sostenere la sua squadra impegnata nel match contro l’Inter tra le mura del San Paolo. Il calciatore senegalese ha, infatti, raggiunto i suoi presso l’impianto di Fuorigrotta.

I dettagli

Non può essere in campo con i suoi ma Kalidou Koulibaly voleva essere accanto alla sua squadra. Per questo motivo ha timbrato il cartellino e si è andato a sedere in tribuna al San Paolo. Il difensore, immortalato dalle telecamere di Sky Sport, è impegnato, infatti, come spettatore di Napoli Inter.

