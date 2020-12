Koulibaly: “Perdere così fa male, siamo più solidi che mai. Espulsione Insigne? Non ha detto niente di che…”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto nel post-partita di Inter-Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Questa sconfitta fa male, abbiamo giocato come si deve su un campo difficile. Peccato per il gol dell’Inter che è arrivato proprio quando eravamo in pieno controllo. Devo dire che siamo stati solidi per tutta la partita. Stasera abbiamo alzato il nostro livello di gioco e anche in 10 contro 11 abbiamo dominato il gioco. Ci dispiace non aver pareggiato il match. Espulsione Insigne? In campo si dicono tante cose, ma l’arbitro ha deciso così”.

In riferimento all’espulsione del capitano, il difensore prosegue così: “Che dire, abbiamo perso un grande giocatore . Non ha detto niente di che, speriamo che non salti troppe partite per squalifica. Abbiamo davvero bisogno di lui e delle sue giocate. Se il Napoli è da scudetto? Se voi dite di sì, ok (sorride, ndr). La strada è molto lunga, stiamo facendo punti ma non abbiamo ancora battuto le squadre che stanno davanti a noi in classifica. Contro la Lazio – prosegue – sarà un test importante per capire qual è la nostra dimensione. Dobbiamo giocare partita dopo partita, senza paura. Se questo Napoli è più forte del Napoli di Sarri? Ogni domenica mi fate sempre la stessa domanda, posso solo dire che questa squadra è diversa rispetto a quella di Sarri. E’ più diretta. Il nostro obiettivo è far bene prendendo pochi gol. In questo senso – chiosa – la mia intesa con Manolas è cresciuta notevolmente quest’anno rispetto alla scorsa stagione”.

