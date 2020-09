Koulibaly posta la sua prima rete in azzurro e i tifosi: “Non te ne andare”

Kalidou Koulibaly pubblica un video del suo primo gol in Serie A, e i tifosi commentano: “Non andare via”. Fino al 5 ottobre non si sà cosa accadrà, sebbene il Psg al momento sia in vantaggio rispetto alle inglesi del City e del Liverpool), l’unica cosa certa è che Koulibaly domenica giocherà con il Genoa.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CFg6f3xiaRF/?utm_source=ig_web_copy_link”]

