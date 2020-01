Koulibaly premiato nella Top XI Africa: la formazione al completo | VIDEO

La Confederazione del calcio africano (CAF) ha inserito il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly tra i migliori 11 calciatori del continente. Un 4-3-3 di tutto rispetto, formato da alcuni dei giocatori più forti in circolazione. Ecco la TOP XI completa:

(4-3-3) : André Onana; Serge Aurier, Joel Matip, Kalidou Koulibaly, Achraf Hakimi; Idrissa Gana Gueye, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech; Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang; Sadio Mané.

Questa è la formazione ideale dell’anno 2019, mentre Sadio Mané è stato premiato come miglior calciatore africano.

Koulibaly infortunato, ma sempre vicino al suo Napoli

Kalidou Koulibaly è out per un infortunio al flessore, ma ieri è stato avvistato allo stadio San Paolo. Il difensore senegalese, infatti, ha seguito da vicino i compagni di squadra azzurri. Certamente non una serata fortunata: il Napoli ha perso contro l’Inter dopo quasi 23 anni, caduto sotto i colpi della coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il momento no della formazione partenopea non accenna a passare, la prossima gara sarà contro la Lazio di Ciro Immobile. I biancocelesti sono probabilmente la squadra più in forma del campionato, da affrontare senza il proprio difensore centrale.

