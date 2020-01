Il ritorno in campo per il Campionato Serie A non poteva essere più difficile per il Napoli di Gattuso che si trova a dover affrontare un ostacolo come l’Inter di Antonio Conte. Un match non semplice in cui il tecnico dei partenopei dovrà fare i conti con assenze illustri del calibro di Maksimovic, Mertens ma soprattutto Koulibaly.

Le ultime

Proprio sulle condizioni del difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly, si è soffermata l’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano ha rivelato che il calciatore è clinicamente guarito ma tornerà ad allenarsi in gruppo solo nella giornata di oggi. Per questo motivo, l’allenatore potrebbe decidere di risparmiarlo e non correre rischi. Per quanto, invece, riguarda il resto della compagine, c’è da segnalare un allenamento differenziato per Mertens, influenza è febbre per Fabian. Le condizioni di quest’ultimo saranno valutate solo in giornata.

The post Koulibaly pronto a tornare in gruppo ma resta da valutare l’impiego contro l’Inter: le ultime appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento