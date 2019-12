Koulibaly richiamato dalle sirene inglesi, quattro top club interessati: le ultime – Daily Star

L’edizione odierna del Daily Star, giornale inglese, parla di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, da tempo al centro di tante voci di mercato, è finito nel mirino di diversi top club. Al momento il Manchester United resta in pole, come nella sessione di mercato estiva. Il senegalese non sta vivendo un periodo semplicissimo, complice anche la crisi del gruppo azzurro. Ora, sotto la guida di Gattuso, dopo aver smaltito l’infortunio deve dimostrare che si è trattato solo di un momento. Già dal match con l’Inter, al rientro dalla pausa natalizia, serve dare una scossa importante al pubblico, alla classifica ed al campionato. Poi, a giugno, si penserà al mercato e a rifondare una rosa che ha bisogno di nuovi stimoli. Qualora il Napoli dovesse centrare la qualificazione in Champions, allora, si continuerebbe con l’attuale allenatore. A quel punto si aprirebbe un nuovo ciclo ed il difensore senegalese, quindi, rappresenterà uno dei rebus dell’estate.

KOULIBALY VERSO L’INGHILTERRA: 4 TOP CLUB INTERESSATI

Oltre al Manchester United, infatti, sono interessate alla sua situazione altre tre squadre di alta classifica in Premier League. Si tratta di Chelsea, Arsenal e Tottenham. Gli interessamenti di cui si parla fanno riferimento già alla prossima sessione di gennaio. Lo riferisce il Daily Star.

