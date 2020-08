Koulibaly saluta Callejon: “Professionista esemplare ed amico vero”

Quella appena terminata si è rivelata l’ultima in casa Napoli per Callejon. Il calciatore, dopo 7 anni, dice addio alla maglia azzurra. Il contratto del calciatore è scaduto nel mese di giugno 2020 ma non ha firmato alcun rinnovo di contratto. Ha solo deciso di aiutare la squadra fino al 31 agosto. In questi giorni diversi membri della società hanno saltato Callejon sui social e l’ultimo in ordine di tempo è Koulibaly.

Koulibaly saluta Callejon

Il difensore ha deciso di affidare poche e semplici parole ai proprio profili social per salutare il compagno. I due sono arrivati a vestire la maglia azzurra con un solo anno di distanza ma ne sono stati due protagonisti indiscussi. Di seguito le parole del difensore:

“Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio”.

