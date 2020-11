Koulibaly si complimenta: “Vittoria e clean sheet, grande lavoro” – FOTO

Il centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha postato sul proprio profilo Twitter il suo pensiero dopo la vittoria odierna di Bologna.

Koulibaly, il post social

“Vittoria e clean sheet: good job”, scrive il centrale senegalese che aveva anche trovato la rete dello 0-2 in questo match, ma gli è stata annullata per fuorigioco. Il post è in allegato.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/kkoulibaly26/status/1325531618421960704″]

