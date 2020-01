Nikolaos Klitsidis, agente di Leonardo Koutris, esterno sinistro dell’Olympiakos finito nel mirino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

Non ho avuto nessun contatto con il Napoli, non so nulla del loro interesse. Non mi risultano nemmeno contatti tra gli azzurri e l’Olympiakos. Ad oggi non c’è nessuna trattativa, lo confermo.