Kozminski: “Zielinski bene anche con Paulo Sousa CT”

Marek Kozminski, vice presidente Federcalcio polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La situazione di Milik a Napoli era diventata tormentata per questioni contrattuali. Conclusione arrivata è buona per tutti. La Polonia conta su di lui perché è una pedina importante per la nostra Nazionale. Il messaggio di Milik ai napoletani è stato fatto col cuore. Mi complimento con lui. Ora le porte della Polonia per lui sono di nuovo aperte, noi lo aspettiamo perché giocando con continuità le sue possibilità di andare agli europei tornano concrete. Paulo Sousa? Scelto allenatore che cambia l’idea di fare calcio della nostra Nazionale. Parla tante lingue e anche questo è importante. Paulo Sousa farà crescere Zielinski ancora di più e saprà come farlo rendere al meglio con la nostra Nazionale.”

