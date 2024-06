KSA, Lepore (Pilc): opportunità sviluppo e investimenti

Per il Made in Italy

Roma, 24 giu. (askanews) – “Ci troviamo a Riyadh assieme ai nostri partner locali per consolidare i rapporti diplomatici e commerciali tra Italia e Arabia Saudita. Ringraziamo il gruppo finanziario-assicurativo SACE per averci invitato a partecipare al “Business opportunities with the Royal Commission for AlUla” istituita per proteggere e salvaguardare AlUla, una regione di eccezionale significato naturale e culturale nell’Arabia Saudita nord-occidentale. Vi è il progetto di intraprendere un piano a lungo termine per sviluppare e fornire una trasformazione sensibile e sostenibile della regione, riaffermandola come una delle più importanti destinazioni archeologiche e culturali del paese e preparandola ad accogliere visitatori da tutto il mondo. Il lavoro di sviluppo di RCU in AlUla comprende una vasta gamma di iniziative in archeologia, turismo, cultura, istruzione e arti, riflettendo l’ambizioso impegno a coltivare il turismo e il tempo libero in Arabia Saudita, delineato in Vision 2030″.Lo afferma Giuseppe Lepore, avvocato esperto di diritto diritto bancario e partner del Public Institutions Legal Consultants che ha sedi a Roma, Dubai e Riad.