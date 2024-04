Kuleba: più difesa aerea all’Ucraina senza indugi

Parla il ministro degli esteri ucraino a Capri per il G7

“Consegniamo qui un messaggio dal popolo dell’Ucraina ai paesi che hanno sostenuto l’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione e che prendono decisioni reali. Il messaggio è semplice. Per favore, smettete di guardare come noi, ucraini, veniamo massacrati dai missili e dai droni russi.

Il Gruppo Occidentale dei G7 è il gruppo che ha la capacità di fornire più sistemi di difesa aerea all’Ucraina senza indugi, e dobbiamo solo fare sì che queste decisioni si concretizzino. La Germania ha preso l’iniziativa e ha già promesso di fornire una batteria aggiuntiva del sistema di difesa aereo Patriot. Gli altri dovrebbero seguire”.

Così Dmytro Ivanovyč Kuleba, ministro degli esteri dell’Ucraina a conclusione di una bilaterale con il Segretario di Stato Anthony Blinken avuta nella prima giornata del riunioni dei Ministri degli Esteri del G7 a Presidenza italiana, di cui la prima in programma a Capri da oggi fino al 19 aprile 2024.

“Domani porrò la domanda nel mio incontro con i ministri del perché, avendo visto come la difesa aerea può essere efficace nel caso dell attacco iraniano – ha detto Kuleba, dichiarandosi ottimista, non possa accadere lo stesso per l’Ucraina.

“Perché – ha specificato – “i pessimisti non vincono le guerre e abbiamo visto fin dall’inizio dell’invasione su larga scala che gli stessi paesi con cui mi siederò domani possono prendere decisioni davvero potenti e straordinarie. Gli ucraini sono profondamente grati a loro per quello che hanno fatto. Ma mentre la guerra si protrae, devono essere prese più decisioni straordinarie. La speranza deriva dai fatti. Il fatto è che il G7 può prendere decisioni serie e importanti.”

“Tecnicamente, abbiamo bisogno del sistema di difesa aereo Patriot e del sistema di difesa aereo Sampt. Terzo, abbiamo bisogno di missili per Patriot e per Sampti. Perché sono gli unici capaci di intercettare missili balistici. Apprezziamo tutti gli altri sistemi di difesa aerea, come l’IRIS-T dalla Germania, l’HOX e molti altri. Ma ciò di cui abbiamo bisogno oggi per salvare vite umane, per salvare la nostra economia, sono Patriot e Sampt”.

Nicola Rivieccio

