Kulusevski ha deciso sull’approdo anticipato alla Juve, D’Aversa intanto lo bacchetta

Dejan Kulusevski, esterno d’attacco del Parma classe 2000, è sceso in campo ieri dal 1′ minuto sfidando il Torino con i gialloblù. Pessima prestazione dello svedese che ha ancora addosso un po’ di ‘polvere’ a causa della sosta forzata. Una sola occasione degna di nota in cui lo svedese ha cincischiato, perdendo forse il tempo giusto per colpire con maggiore efficacia. Anche Roberto D’Aversa, suo allenatore, ha mosso una critica dopo la prestazione di ieri a Torino Torino FC v Parma Calcio -… continua a leggere sul sito di riferimento