Kulusevski-Juve, affare di mercato o rischio flop?

​L’avventura di Dejan Kulusevksi alla Juventus è virtualmente iniziata oggi. Sì, perchè il calciatore del Parma, dove è in prestito, ma di proprietà dell’Atalanta, ha svolto le visite al J-Medical prima di tornare in gialloblù, dove nel prossimo turno di campionato affronterà proprio la squadra orobica, quella dove è calcisticamente partito in Serie A. In corso al #JMedical le visite per Dejan #Kulusevskihttps://t.co/1ivNcRZERq pic.twitter.com/Ufc7yTn5B4 — JuventusFC (@juventusfc) January 2,… continua a leggere sul sito di riferimento