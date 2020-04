Kuo: AirPods di terza generazione arriveranno nel 2021, mentre nuovi AirPods Pro nel 2022

Apple sta lavorando sugli AirPods di terza generazione che entreranno in produzione di massa nella prima metà del 2021, ha affermato l’analista Apple Ming-Chi Kuo in una nota agli investitori di oggi.

Secondo Kuo, i nuovi auricolari wireless‌ adotteranno il System-in-Package utilizzato per AirPods Pro, sostituendo il design PCB flessibile + SMT del modello di seconda generazione. Kuo afferma che questi aggiornamenti interni costituiranno la più grande modifica agli AirPods di terza generazione, suggerendo che l’aggiornamento non includerà le modifiche al design e continuerà ad apparire come l’attuale generazione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Kuo: AirPods di terza generazione arriveranno nel 2021, mentre nuovi AirPods Pro nel 2022 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento