Kuo: I primi dispositivi Apple con display mini-LED arriveranno nel 2021 | Rumor

Secondo una nuova nota di ricerca dell’analista Ming-Chi Kuo, la crescente concorrenza tra i fornitori di Apple per i chip per display mini-LED accelererà l’adozione da parte dell’azienda della tecnologia nelle sue linee di iPad e MacBook.

In precedenza, era stato riferito che Epistar fosse il fornitore esclusivo di chip mini-LED per i prodotti Apple 2021, ma adesso Kuo afferma che Sanan Optoelectronics ha sviluppato una tecnologia migliore del previsto e inizierà a fornire Apple già dal 2021, anziché nel 2022 come era precedentemente previsto.

