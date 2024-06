kylie-minogue-wines-lancia-nuovo-prosecco-doc-ancora-con-zonin-1821

Dopo il celebre “Prosecco Rosé”, festeggia 4 anni con nuova referenza

Milano, 8 giu. (askanews) – La 56enne popstar australiana Kylie Minogue festeggia con un nuovo Prosecco Doc i quattro anni di Kylie Minogue Wines, marchio sviluppato con il distributore inglese Benchmark Drinks, che ha venduto oltre oltre 15 milioni di bottiglie delle nove etichette prodotte oltre che in Italia, in Francia, Australia e Spagna.

Così come il suo celebre “Prosecco Rosé” (marchio Rosé numero uno in UK con 8 mln di bottiglie vendute), anche questa nuova referenza è prodotta dal gruppo veneto Zonin 1821 ed è in vendita nel Regno Unito nelle catene di supermercati Tesco, Morrisons e sul sito Kylie Minogue Wines.

“Come azienda e come famiglia – ha dichiarato il vicepresidente Francesco Zonin – siamo lieti di poter celebrare questo grande traguardo con Kylie: è stato un grande piacere poterla accogliere nella nostra storica sede di Gambellara, accompagnarla alla scoperta della nostra azienda di famiglia e condividere con lei la cultura vitivinicola ‘Made In Italy’ che custodiamo da oltre 200 anni”.