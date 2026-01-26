lunedì, 26 Gennaio , 26

Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora

(Adnkronos) - Juan Carlos Ferrero torna in pista....

Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian...

La dieta dal passato per aiutare il cuore e abbassare il colesterolo

(Adnkronos) - Una dieta dal passato per abbassare...

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e la pistola, inchiesta e tensioni

(Adnkronos) - "Il Minnesota è una criminale copertura...
kyrgios:-“voglio-solo-fare-soldi,-ho-gia-battuto-i-piu-grandi-di-sempre”
Kyrgios: “Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre”

Kyrgios: “Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre”

DALL'ITALIA E DAL MONDOKyrgios: "Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Nick Kyrgios trova sempre il modo di far parlare di sé. Il tennista australiano, eliminato dal doppio degli Australian Open 2026 dopo non aver nemmeno preso parte al tabellone principale, ha reso chiare le sue priorità in questa ultime fase, ormai calante, della propria carriera: “Io voglio solo fare più soldi possibili, questa è la mia motivazione”. 

“Quindi partecipo a eventi che mettono in palio cifre a sei zeri, non ha senso per me puntare a 250, giocare cinque partite e guadagnare solo quello che potrei guadagnare in un giorno”, ha spiegato Kyrgios a Code Sports, “non ha semplicemente senso per me. Penso di essere un’attrazione più grande della maggior parte dei tennisti, anche tra i primi 10, quindi conosco il mio valore e i miei piani”.  

Il campo, insomma, ormai conta fino a un certo punto: “Non ho più niente da dimostrare. Ho battuto tutti i più grandi giocatori della storia e ho vinto tanti titoli. Quando gioco ho ogni singola persona nel palmo della mia mano. È come se li stessi orchestrando, è una sensazione incredibile”, ha concluso Kyrgios. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.