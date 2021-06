Kyung Wha Chu e Viktoria Baskakova vincono il Premio “Sigismund Thalberg”

La dodicesima edizione assegnata ex aequo alle pianiste americana e russa

La dodicesima edizione del Premio Pianistico Internazionale Sigismund Thalberg (nella foto in alto), curata come sempre nella direzione artistica dal pianista Francesco Nicolosi, vede vincere ex aequo una coreana nata in America e una russa: Kyung Wha Chu (foto a destra) 39 anni e Viktoria Baskakova (foto a sinistra) 24 anni.

Il terzo premio è andato a un italiano Umberto Ruboni di 25 anni. Particolarmente alto il livello dei concorrenti di quest’anno e, per questo, si è deciso di non assegnare il secondo premio, ma di dare il primo premio ex aequo.

Per quanto riguarda i Premi Speciali, il Premio Ninetta e Valerio Mangoni, per la migliore finalista donna è andato alla serba Ivana Damjanov Ilic di 22 anni, il Premio Vincenzo Vitale al più giovane finalista è andato all’italiano Leonardo Merlini di appena 18 anni, il Premio Vincenzo e Francesca Principi di Strongoli per la migliore esecuzione di Thalberg è andato a Jungyeon Yim, 30 anni (Usa), infine il Premio Italo de Feo per il migliore finalista italiano è stato conquistato da Alberto Occhipinti di 20 anni. I concorrenti arrivati in finale erano 15 su 46 iscritti.

Nato ventitrè anni fa il premio Thalberg , è diventato un punto di riferimento a livello internazionale. Moltissimi, infatti, sono i giovani pianisti che dopo aver vinto il Premio hanno avuto una carriera importante. Particolarmente suggestiva è risultata la location scelta quest’anno per la finale: la Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella.

“Ancora una volta – ha dichiarato alla fine della serata il maestro Francesco Nicolosi – devo ringraziare la famiglia Ferrara Pignatelli di Strongoli che con il suo contributo rende possibile da ventitré anni la realizzazione di questo straordinario evento internazionale”.

Ai primi classificati sono andati 3mila euro ognuno, al terzo 1000 euro. E 1000 euro sono andati anche ai vincitori del premi speciali.

