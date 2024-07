L.A. Water di Natasha Stefanenko a ‘Maredamare’ con la nuova collezione

(Adnkronos) – L’estate più calda di sempre ha bisogno di colori, di spazi, di allegria e tanto mare. Anche quest’anno L.A. Water, la collezione di infradito gioiello di Natasha Stefanenko è pronta a soddisfare le infinite richieste di libertà e fantasia. Sull’onda del successo delle passate collezioni, L.A.Water ha presentato la sua nuova collezione p/e 2025 a Firenze, Fortezza da Basso a ‘Maredamare’ la Fiera internazionale di riferimento nel panorama europeo per il settore beachwear e resortwear, con oltre 250 collezioni per l’estate 2025 oltre alle nuove tendenze.

Per L.A.Water una lunga ricerca per elaborare le nuove tendenze, con uno studio accurato di grafiche esclusive e l’utilizzo dei materiali più performanti. I temi Damasco, con collier di diamanti luccicanti, Free Spirit, i nuovi temi ispirati al mondo libero e colorato ‘boho-chic’ insieme al Leopard, Snake e Butterfly, ispirato al magico mondo delle farfalle, rappresentano il cuore della collezione. Natasha rappresenta la voglia di vivere, di sorridere e di essere eleganti, anche quando il termometro segna 36 gradi all’ombra. Il Team di Smart Trade spa, insieme a suo marito Luca Sabbioni e la bravissima Sara dell’ufficio stile hanno trasportato questo profumo nella nuova collezione, unendo il bello al confortevole, l’eleganza alla libertà. L.A. Water si contraddistingue sempre per la ricchezza dei particolari senza rinunciare al confort.

La stessa Natasha Stefanenko è a Firenze per seguire promuovere la nuova collezione: “La nuova collezione è meravigliosa, piena di colori, tutto brilla, venite a trovarci”. La showgirl poi andrà in vacanza in Brasile, patria delle infradito e fonte di ispirazione, dove ha scattato le ultime campagne fotografiche, ed ancora una volta unirà il riposo al lavoro.