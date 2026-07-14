l.elettorale,-conte:-meloni-sfiduciata,-apra-la-crisi-e-vada-a-casa

“Un obrorio incostituzionale”

Roma, 14 lug. (askanews) – “Come siamo arrivati a questo emendamento? Dopo quattro anni di zero riforme. Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento poche ore fa dicendo che bisognava metterci la faccia. E’ sfiducaiata, apra la crisi di Governo e vada a casa “. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo al presiodio fuori dalla Camera dei deputato dopo la bocciatura a voto segreto dell’emendamento di maggioranza sulle preferenze. Conte ha definito il provvediamento “un obrorio incostituzionale”.