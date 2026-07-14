martedì, 14 Luglio , 26
HomeAttualitàL.elettorale, Conte: Meloni sfiduciata, apra la crisi e vada a casa
l.elettorale,-conte:-meloni-sfiduciata,-apra-la-crisi-e-vada-a-casa
L.elettorale, Conte: Meloni sfiduciata, apra la crisi e vada a casa
Attualità

L.elettorale, Conte: Meloni sfiduciata, apra la crisi e vada a casa

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 14 lug. (askanews) – “Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento poche ore fa dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce lavete messa, siete andati sotto e sfidato la vostra premier”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in aula alla Camera subito dopo la bocciatura a voto segreto dell’emendamento di maggioranza sulle preferenze.

Conte ha ricordato quando “con senso di onore” nel governo Conte 2 “ha aperto una crisi di governo” ed è andato “al Quirinale con la maggioranza sia al Senato che alla Camera. Oggi siere andati sotto, vi rimane un’unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa perché tocca a noi”.

Previous article
Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze: battuti governo e maggioranza. Opposizioni: dimissioni
Next article
Ddl sicurezza, il Cdm approva nuove misure: stretta su movida e baby gang

POST RECENTI

Attualità

Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze: battuti governo e maggioranza. Opposizioni: dimissioni

Roma, 14 lug. (askanews) – L’aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto per un voto l’emendamento del centrodestra che introduce le preferenze nella riforma...
Attualità

Golf, al via The Open. Molinari torna da campione

Roma, 14 lug. (askanews) – Il 154° The Open Championship, in programma dal 16 al 19 luglio al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in...
Attualità

Buonfiglio (Coni): “Sinner ha reso orgogliosi gli italiani”

Roma, 14 lug. (askanews) – "Jannik Sinner ha reso fieri e orgogliosi tutti gli italiani, non solo per il suo valore tecnico ma anche come...
Attualità

Ciclismo, Tour de France: Pogacar domina al Lioran

Roma, 14 lug. (askanews) – Tadej Pogacar lancia un altro segnale fortissimo al Tour de France 2026. Lo sloveno della UAE Emirates-XRG ha conquistato la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.