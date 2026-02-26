giovedì, 26 Febbraio , 26

Iran-Usa, al via terzo round colloqui a Ginevra

(Adnkronos) - Sono iniziati oggi, giovedì 24 febbraio,...

Sanremo 2026, ascolti in calo anche per seconda serata: 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share

(Adnkronos) - Ascolti di nuovo in calo per...

Cannes 2026, Park Chan-wook presidente della giuria

(Adnkronos) - Il regista sudcoreano Park Chan-wook sarà...

Roma, anziano trovato carbonizzato: appello per scoprire identità

(Adnkronos) - Un uomo di circa 80 anni...
HomeAttualitàL.elettorale, pronto testo riforma maggioranza, in giornata in Parlamento
l.elettorale,-pronto-testo-riforma-maggioranza,-in-giornata-in-parlamento
L.elettorale, pronto testo riforma maggioranza, in giornata in Parlamento
Attualità

L.elettorale, pronto testo riforma maggioranza, in giornata in Parlamento

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 26 feb. (askanews) – E’ stato raggiunto nella notte, a quanto si apprende, un accordo in maggioranza sul testo di riforma della legge elettorale. L’intesa siglata nella riunione fiume degli sherpa che si è tenuta ieri dovrà ora essere suggellata dai leader, ma – sempre secondo quanto viene riferito – il testo dovrebbe essere depositato già nelle prossime ore.

Si tratta dunque di una legge proporzionale con premio di maggioranza per chi supera la soglia del 40%. Non ci sono le preferenze caldeggiate da Fdi che però non rinuncia a presentare un emendamento in merito durante l’esame del provvedimento. Resta invece l’ipotesi del ballottaggio qualora nessuno ottenesse il 40% dei voti, sul quale invece si erano registrate le resistenze degli alleati. Non ci sarà il nome del candidato premier sulla scheda che sarà però indicato nel programma che i partiti presenteranno al Viminale.

Previous article
Ue, Urso: sospendere Ets in attesa della revisione, è tassa sulle imprese
Next article
Ondata di caldo anomalo, temperature primaverili e zero termico a 3200 metri

POST RECENTI

Attualità

Olimpiadi, Buonfiglio(Coni): Giochi a Roma non sono un sogno

Milano, 26 feb. (askanews) – "I sogni si fanno quando si dorme e noi non dormiamo. Questa è un’idea a occhi aperti. Sarà stato intuito,...
Attualità

Ue, Urso: sospendere Ets in attesa della revisione, è tassa sulle imprese

Milano, 26 feb. (askanews) – "Il sistema Ets, così come concepito, rappresenta un’ulteriore tassa a carico delle imprese europee, incidendo sui costi e limitandone la...
Attualità

Stellantis chiude 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi euro

Milano, 26 feb. (askanews) – Stellantis chiude il 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro dovuta a 25,4 miliardi di oneri straordinari...
Attualità

Kim Jong Un: rappresaglie terribili contro chi ci attacca

Roma, 26 feb. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha minacciato "terribili attacchi di rappresaglia" contro qualsiasi forza che compia azioni militari ostili...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.