l.elettorale,-pronto-testo-riforma-maggioranza,-in-giornata-in-parlamento

Roma, 26 feb. (askanews) – E’ stato raggiunto nella notte, a quanto si apprende, un accordo in maggioranza sul testo di riforma della legge elettorale. L’intesa siglata nella riunione fiume degli sherpa che si è tenuta ieri dovrà ora essere suggellata dai leader, ma – sempre secondo quanto viene riferito – il testo dovrebbe essere depositato già nelle prossime ore.

Si tratta dunque di una legge proporzionale con premio di maggioranza per chi supera la soglia del 40%. Non ci sono le preferenze caldeggiate da Fdi che però non rinuncia a presentare un emendamento in merito durante l’esame del provvedimento. Resta invece l’ipotesi del ballottaggio qualora nessuno ottenesse il 40% dei voti, sul quale invece si erano registrate le resistenze degli alleati. Non ci sarà il nome del candidato premier sulla scheda che sarà però indicato nel programma che i partiti presenteranno al Viminale.