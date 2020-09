L ‘estate ai tempi del Coronavirus fa registrare un calo del 13% di presenze

AGI – L’estate chiude i battenti con un bilancio di 34 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno. Un dato che fa registrare un calo del 13% rispetto allo scorso anno, per effetto dell’emergenza Covid 19 che ha provocato difficoltà economiche, la paura del contagio ed i timori per il futuro. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ultimo weekend dell’estate che segna tradizionalmente la fine delle vacanze degli italiani anche se non manca chi ha deciso di prolungare.

L’Italia è stata di gran lunga la destinazione preferita che – sottolinea Coldiretti – è scelta come meta dal 93% rispetto all’86%% dello scorso anno,

