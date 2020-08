AGI – L’Italia è in deflazione. A luglio, infatti, si registra un’inflazione negativa per il terzo mese consecutivo, cosa che non succedeva dal giugno 2016. Rallenta poi il carrello della spesa.

E’ quanto evidenzia l’Istat che ha rivisto al ribasso i dati sull’inflazione che nel mese ha registrato -0,2% e sull’anno -0,4% (da -0,2% del mese precedente); la stima preliminare era -0,3%.

Inflazione ancora negativa, mai così dal 2016

“Questo andamento continua a essere la sintesi di dinamiche opposte (forti flessioni, seppur meno ampie rispetto a giugno, dei prezzi degli energetici e crescita, piu’ debole rispetto al mese precedente,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’ Italia è in deflazione, prezzi a luglio -0,2% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento