Accordo per un taglio della produzione di petrolio da 10 milioni di barili al giorno, al vertice straordinario dell’Opec+. Per l’Arabia Saudita l’estrazione dovrebbe scendere di circa 3 milioni, per la Russia di 2 milioni di barili mentre i restanti 5 milioni di barili di tagli dovrebbero essere a carico degli altri produttori del G20.

Dall’Opec hanno fatto sapere che la stretta sarà allentata a 8 milioni da luglio a dicembre e poi a 6 milioni da gennaio 2021 ad aprile 2022. Una nuova videoconferenza Opec+ e’ stata fissata per il 10 giugno.

Donald Trump ha riferito di aver avuto “un ottimo colloquio”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’ Opec+ si è accordata per un taglio da 10 milioni di barili proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento