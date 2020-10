L’ uso dell’app Immuni è stato prorogato a tutto il 2021

AGI – Il governo ha deciso di prorogare l’uso di Immuni a tutto il 2021. Lo ha affermato la ministra per l’Innovazione Paola Pisano.

Inizialmente l’app era stata pensata per essere operativa fino a dicembre 2020.

“Ero convinta dall’inizio che realizzare l’app Immuni per affidarne la gestione al ministero della Salute avrebbe costituito l’avvio di un percorso e che l’app sarebbe stata utile, anche se non tutti tra osservatori e potenziali utenti lo avrebbero percepito subito o lo percepiranno in tempi brevissimi”, ha dichiarato Pisano.

“Il Governo”, ha aggiunto, “ha deciso di prorogare per tutto l’anno prossimo l’uso dell’applicazione,

