l’1-maggio-a-napoli-torna-il-comicon:-600-eventi-e-450-ospiti-internazionali

NAPOLI – Dall’1 al 4 maggio torna alla Mostra d’Oltremare Comicon Napoli, l’International Pop Culture Festival. Per la venticinquesima edizione, presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, sono 600 gli eventi in programma, oltre 400 gli espositori e di più 450 gli ospiti provenienti da tre continenti. Il tutto accompagnato da un programma OFF con appuntamenti diffusi in tutta la città. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, annunciando importanti “novità nello stand della Regione, per collegare il mondo della politica con Comicon”, ha invitato gli organizzatori a rilanciare, tramite il festival un “messaggio di pace”, e a valorizzazione una mostra contro la violenza sulle donne. Nel 2025, Comicon punta a nuovi record dopo il successo della scorsa edizione, che ha accolto 175mila visitatori. E, per festeggiare il traguardo dei 25 anni, il poster è stato realizzato da Jamie Hewlett, artista britannico noto soprattutto per aver creato insieme a Damon Albarn la virtual band Gorillaz.

“Celebriamo le 25 edizioni – ha spiegato alla Dire Claudio Curcio, presidente di Comicon – con un programma spettacolare, che per qualità e quantità è ancora più ricco del solito, con delegazioni di ospiti che arrivano da tutto il mondo. Molto folta quella asiatica, con autori giapponesi, coreani, e per la prima volta avremo uno stand del ministero della Cultura di Taiwan. Tantissime le attività che, partendo dal fumetto, arrivano al videogioco, al cinema, alle serie tv, al mondo dei gochi, del cosplay. Quattro giorni ricchissimi che fanno di Comicon uno dei festival internazionali di cultura pop più importanti in Europa e nel mondo”.

LE AREE TEMATICHE

Numerose le aree tematiche – Fumetto, Videogame, Cinema & Serie TV, Gioco, Asian, Musica, Young, LARP (Neverland), Urban, PizzaCon – e tante le novità annunciate dal direttore artistico Matteo Stefanelli. Tanino Liberatore, maestro dell’illustrazione e del fumetto italiano, è Magister dell’edizione 2025 e, per celebrarlo, Comicon presenta la mostra “Drawing Power. The art of Liberatore”, che ripercorre la carriera dell’artista. Liberatore, che sarà al centro di numerosi incontri e iniziative speciali, ha inoltre selezionato un artista del fumetto che sarà al centro di un’altra mostra: Massimo Carnevale.Un grande ospite arriva per la prima volta a Comicon Napoli: Max Pezzali, che presenterà il suo nuovo comic book, il quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il premio speciale Comicon 2025 alla carriera. Quest’anno il suo personaggio di maggior successo, La Pimpa, cagnolina a pois entrata nei cuori di tutta Italia, compie 50 anni dalla sua prima pubblicazione sul Corriere dei Piccoli. In questa speciale occasione, il disegnatore sarà al centro di un dialogo con Zerocalcare.

Come da tradizione, non mancherà una sorpresa con Topolino Magazine: il numero 3623 sarà disponibile nei giorni di festival, nello stand Panini Comics, con una copertina variant dedicata a Comicon Napoli realizzata da Blasco Pisapia, con i colori di Mario Perrotta e uno speciale effetto “sabbioso” sullo sfondo. Tornano a Comicon i The Jackal con l’anteprima della seconda stagione della serie Pesci Piccoli. In esclusiva anche i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con due delle voci protagoniste, Lillo e Frank Matano. Per la prima volta in Italia arriverà Yuji Horii, uno dei game designer più innovativi di tutti i tempi, noto per aver creato il pioneristico adventure game Portopia e il leggendario successo Dragon Quest, insieme ad Akira Toriyama. Spazio al cinema con due anteprime italiane dedicate alla cultura horror e soprannaturale: Presence, il nuovo film di Steven Soderbergh, e Werewolves, con protagonista Frank Grillo. Per il cinema italiano, Mani Nude, tratto dal romanzo di Paola Barbato, che lo presenterà con l’attrice Giordana Marengo. Grandi ospiti anche ai talk. Tra questi, l’incontro “Omaggio al visionario David Lynch: cinema, sogno e realtà”, con Asia Argento, Igort e Paola Barbato che dialogheranno per celebrare uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, accompagnati dal live drawing di Laura Pérez Granel, illustratrice spagnola già candidata a un Emmy Awards.

