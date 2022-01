PALERMO – L’11 gennaio 1996 la mafia uccideva il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino. Il bambino fu ucciso per convincere il padre a non collaborare con la giustizia.

“Un omicidio che ha sconvolto tutto il paese e ha aperto gli occhi di molti, smentendo quel falso mito secondo cui ‘la mafia non uccide i bambini’ – afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. Il brutale assassinio di Giuseppe Di Matteo è una ferita ancora sanguinante nella storia del nostro Paese perché ci ricorda la bestialità mafiosa che non dobbiamo mai dimenticare e di come questa abbia distrutto le vite di tante altre famiglie, i cui figli sono stati uccisi dalle mafie. Non dimentichiamoli e portiamo avanti, insieme, il valore della cultura della vita”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo L’11 gennaio 1996 la mafia uccideva il piccolo Giuseppe Di Matteo, Orlando: “Ferita ancora aperta” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento