L’8 marzo in Emilia-Romagna è una vera festa: con le amiche fra musei, concerti e wellness

BOLOGNA – Con la Festa delle Donne un mazzo di mimose probabilmente arriverà a tutte. Ma forse ancora più bello, proprio come vuole la tradizione, è passare l’8 marzo insieme alle amiche. Lungo la Via Emilia si trovano tante idee originali per una giornata fra “ragazze”. Si va dalle promozioni dedicate esclusivamente alle donne, come ingressi gratuiti nei musei e nei castelli emiliani, a concerti di musica amorosa del’600, dalla remise en forme alle terme a una “ciaspolata in rosa” sull’Appennino Tosco Romagnolo, passando per la mostra delle splendide figure femminili di Giovanni Boldini, una serata tra profumi, rossetti, vino e cioccolati da assaporare e un webinar per cucinare tra amiche i piatti della cucina romagnola. Senza dimenticare un tour sui luoghi di Matilde di Canossa, la più grande figura femminile del Medio Evo europeo. Ecco alcuni spunti per trascorrere in leggerezza questo 8 marzo 2022, con qualche appuntamento in anticipo e post Festa delle Donne.

MUSEI CIVICI PALAZZO FARNESE DI PIACENZA GRATIS PER TUTTE LE DONNE

I Musei Civici di Palazzo Farnese nella giornata dell’8 marzo offrono l’ingresso gratuito a tutte le donne. Fra le meraviglie in mostra ai Musei Civici di Piacenza, le più famose sono il misterioso Fegato Divinatorio Etrusco, rarissima testimonianza di pratiche divinatorie etrusche, e il Tondo del Botticelli, dipinto che raffigura la Madonna adorante il Bambino con San Giovannino (1475-1480 circa). Un’altra sezione da non perdere è la mostra delle carrozze di svariati periodi e fogge: è la più grande d’Europa. I Musei sono all’interno della Reggia Farnese, in pieno centro, 10 minuti a piedi dalla stazione. Orario: 10-13 e 15-18. https://www.palazzofarnese.piacenza.it

A PARMA INGRESSO LIBERO AL CONCERTO DI MUSICA AMOROSA DEL ‘600

Il Conservatorio Arrigo Boito di Parma ha messo in calendario proprio per la serata dell’8 marzo un concerto, che si potrebbe definire a tema con la ricorrenza: “Torneo Amoroso” con villanelle amorose (così si chiamano queste composizioni civettuole e spensierate) e Arie del primo Seicento Italiano. Il programma offre uno sguardo sul paesaggio musicale del Seicento Italiano fra Arcadia e Monte Olimpo, eseguito con strumenti antichi e canto di artisti internazionali. Inizio 20.30 all’Auditorium del Carmine via Duse 1/a. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. I concerti del Boito. Torneo Amoroso

ENTRATA OMAGGIO ALLE SIGNORE IL 5 E 6 MARZO AL CASTELLO DI ROCCABIANCA (PR)

Sabato 5 e domenica 6 il romantico Castello di Roccabianca a Langhirano (Pr) offre a tutte le signore e donzelle l’accesso gratuito per svolgere poi la visita guidata grazie all’ iniziativa “Le dame di Bianca – Aspettando l’8 Marzo”. Il maniero è un vero castello da favola ed è una delle tappe del Circuito dei Castelli del Ducato. Roccabianca fu fatto costruire intorno alla metà del 1400 dal conte Pier Maria Rossi per celebrare l’intenso e contrastato amore con Bianca Pellegrini da Como. Sabato e domenica è anche la data ufficiale della riapertura della stagione delle visite 2022. Orari tour guidati: 14:30 – 17:30 (ultima visita). Ingresso adulti: 8 euro. Bambini: 3 euro. Donne gratuito. info@castellidelducato.it

VIAGGIO AL FEMMINILE NEI CASTELLI DELLA LEGGENDARIA MATILDE DI CANOSSA (RE)

Matilde di Canossa è la figura femminile più iconica del Medio Evo europeo. L’8 marzo è la giornata perfetta per scoprire i suoi castelli dell’anno Mille, a 40 minuti da Reggio Emilia, a Canossa. Tutti i giorni è visitabile (ore 10-16) Il leggendario castello di Canossa, dove avvenne l’episodio della penitenza dell’imperatore Enrico V che nel gennaio del 1077 attese per tre giorni con i piedi nudi nella neve prima di essere accolto nel castello e ottenere il perdono da papa Gregorio VII. Oggi di quel maniero rimangono pochi resti, alti muri dall’atmosfera gotica, issati su uno sperone di roccia, segno di una lunga storia di violenti combattimenti. L’atmosfera medioevale e misteriosa è intatta. A pochi minuti c’è Il castello di Rossena, uno dei meglio conservati. Davanti a Rossena si eleva, fra la fitta vegetazione e le colline, la torre di avvistamento di Rossenella. Castelli Emilia-Romagna.

RELAX E CHIACCHIERE CON LE RAGAZZE ALLE TERME DELL’EMILIA-ROMAGNA

Anche quest’anno vari centri termali lungo la via Emilia, hanno dedicato alle donne (ma anche i fidanzati sono benvenuti) una serie di proposte di uno, due o più giorni o anche giornate Beauty Day. Si potranno scegliere così massaggi che fanno miracoli, fanghi che lisciano la pelle come velluto, piscine termali che sciolgono le articolazioni, saune detossinanti. Una giornata di benessere da vivere a contatto con la purezza della benefica acqua termale. Hanno proposte e pacchetti specifici per l’8 marzo: Riminiterme, Grand Hotel Terme Castrocaro (Fc), Ròseo Euroterme Wellness Resort di Bagno di Romagna (Fc), Terme Di Riolo Terme (Ra) Terme dell’Agriturismo (Bo), Terme Della Salvarola (Mo) e Terme Di Monticelli (Pr). Terme & Benessere | Emilia Romagna Turismo

I FRUSCII DI SETA DELLA BELLE ÉPOQUE NELLA MOSTRA DI GIOVANNI BOLDINI A BOLOGNA

Ci sono ancora pochi giorni di tempo per vedere la mostra a Palazzo Albergati, dedicata alle meravigliose figure femminili della Parigi degli anni d’oro della Belle Époque: “Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima”. Una parata di oltre 90 opere da sogno, fra abiti sontuosi e fruscianti, fili di perle su abiti da gran sera, e le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria. E’ il travolgente mondo di Giovanni Boldini, genio della pittura che più di ogni altro ha saputo restituire i fasti un’epoca straordinaria. Dipinge la bellezza femminile e allo stesso ci svela l’anima più intima e misteriosa delle protagoniste dei lussuosi salotti parigini d’allora. Prezzi da 9 a 18 euro. Fino al 13 marzo. Palazzo Albergati | Bologna

CIASPOLATA ROSA DOPO IL TRAMONTO NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI (FC)

Una facile ciaspolata notturna dedicata a tutte le donne è la proposta delle Guide Ambientaliste autorizzate del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna per martedì 8 marzo. Si parte alle 16.30 dalla località invernale di Campigna (Fc) e ci si addentra nei boschi ammantati di neve e di pace. Si osserva il tramonto che incendia di colori caldi l’orizzonte e si procede sotto il cielo ammantato di stelle. Si avvistano le tracce e i segnali lasciati dagli animali, continua a leggere sul sito di riferimento