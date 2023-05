La Banca centrale europea celebra i suoi 25 anni

Lagarde: avanti con l’integrazione Ue

Roma, 24 mag. (askanews) – Con una cerimonia solenne questa sera a Francoforte, la Banca centrale europea celebra il 25esimo anniversario dalla sua istituzione. E in un editoriale pubblicato su quotidiani dei 20 Paesi che partecipano alla valuta unica, la presidente Christine Lagarde rileva come negli ultimi 25 anni l’Unione monetaria sia stata “messa alla prova in molte occasioni. Ci siamo dovuti misurare con crisi che avrebbero potuto travolgerci, non da ultime la grande crisi finanziaria, la crisi del debito sovrano e la pandemia. In ogni occasione, però, ci siamo risollevati più forti di prima. Ora dobbiamo consolidare questa forza interna”.

“In un mondo che diventa più imprevedibile, l’Europa può rafforzare la resilienza su due fronti. Integrando i suoi mercati dei capitali, l’Europa può promuovere meglio gli investimenti nei settori verde e digitale, così cruciali per dare impulso alla sua crescita futura. Completando l’unione bancaria – prosegue Lagarde, che a breve terrà un discorso celebrativo – possiamo assicurare che il settore bancario contribuisca a contenere i rischi durante le crisi future anziché amplificarli”.

Secondo la presidente Bce “l’euro è più di una valuta. È la forma più forte dell’integrazione europea e simboleggia un’Europa unita che sa collaborare, a tutela e beneficio di tutti i suoi cittadini”. Lagarde ribadisce l’intenzione di portare i tassi di interesse a un livello sufficientemente restrittivo da far calare l’inflaizone all’obiettivo del 2%.

