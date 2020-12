La banca d’Inghilterra ha perso traccia di 50 miliardi di sterline

AGI – Con l’aumento della domanda di contante durante la pandemia di Covid, la Banca d’Inghilterra ha ammesso di “aver perso traccia” di 50 miliardi di sterline britanniche, come evidenziato da un’indagine dell’Ufficio dei revisori dei conti pubblici (Nao) della Camera dei comuni. L’ipotesi è che questo denaro venga conservato in casa sotto forma di risparmi, ora che i tassi d’interesse delle banche sono vicini allo zero, oppure utilizzato nell’economia sommersa.

Il rischio criminalità

L’Ufficio dei revisori ha esortato la Banca d’Inghilterra a “fare di più” per rintracciare il contante alla luce delle “importanti implicazioni per l’attuazione delle politiche pubbliche e per il risparmio pubblico” qualora quel denaro fosse usato per attività illecite.

