Una barriera parafiato impermeabile per proteggere dal rischio contagio i lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico e che non si possono fermare dinanzi all’emergenza Covid-19, come ad esempio i farmacisti e gli addetti del settore alimentare.

La nuova protezione si chiama Covistop ed è stata ideata dall’azienda brianzola Eurostands, che in due giorni ha convertito la sua fabbrica e messo in produzione il prodotto, disegnato dall’architetto Alessandro Ballocchi.

Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva che possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di tosse.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La barriera “parafiato” per cassiere e farmacisti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento