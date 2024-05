la-base-in-niger-dove-i-militari-russi-sono-vicini-a-truppe-americane

Non sono in contatto diretto, la giunta nigerina ha ordinato ritiro Usa

Roma, 3 mag. (askanews) – Nelle immagini la base militare in Niger “Air Base 101” nella capitale Niamey, dove sono ospitate le truppe internazionali. Il segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, ha affermato che militari russi sono stati dispiegati nella base che ospita anche truppe statunitensi, mentre il Paese ha ordinato alle forze Usa di ritirarsi.L’ultimo contingente francese – scrive Afp – ha lasciato questa base aerea nel dicembre 2023, dopo che la giunta nigerina ha espulso i soldati dell’ex paese coloniale, in seguito all’estromissione dal potere del presidente eletto Mohamed Bazoum.Secondo un alto funzionario della Difesa americana – contattato da Reuters – le forze russe non sono direttamente a contatto con le truppe statunitensi ma stanno utilizzando un hangar separato presso la base, situata nei pressi dell’aeroporto internazionale.Gli Stati Uniti stanno ancora trattando con il Niger sul ritiro di circa mille soldati americani, una decisione che sarà annunciata nelle prossime settimane, ha dichiarato il comandante di Us Africom, il generale Michael Langley, in un conferenza stampa lunedì da Abdijan, in Costa d’Avorio.