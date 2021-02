La base M5s vota su Draghi, atteso il verdetto della piattaforma Rousseau

AGI – Il verdetto degli iscritti alla piattaforma Rousseau arriverà giovedì alle 18. Il Movimento 5 stelle ha deciso: la consultazione della base sul via libera al governo Draghi – prevista per mercoledì – inizierà alle 10. Lo ha annunciato sul Blog delle Stelle il capo politico, Vito Crimi. Il quesito è secco: sì o no, non è contemplata dunque la possibilità di un voto di astensione.

“Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”.

