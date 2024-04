La Basilicata riparte da Bardi, il centrodestra unito festeggia bis

Anche grazie ad un inedito campo largo con Azione e Italia viva

Potenza, 22 apr. (askanews) – La Basilicata resta al centrodestra. Il presidente uscente, Vito Bardi, guiderà la Regione per altri cinque anni grazie al risultato netto che si sta profilando a metà scrutinio (55,8% Bardi, 42,9% Marrese).

L’esito del voto in Basilicata rappresenta un’iniezione di fiducia anche per la maggioranza di governo, i cui leader, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, erano arrivati compatti a Potenza, venerdì scorso, per la chiusura della campagna elettorale dell’ex generale della Gdf.

A consolidare il bis di Bardi, sostenuto da un campo largo inedito, con Azione e Italia viva, ci ha pensato anche il centrosinistra, che nel giro di pochi giorni, ha bruciato due potenziali candidati presidenti. Il ‘no’ categorico di M5s a Chiorazzo e Laceranza ha fatto convergere l’ala progressista su Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico.

Tra i primi a congratularsi con Bardi anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato di una “vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno”.

Anche il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, da Lussemburgo, conversando con il governatore ha sottolineato il “risultato lusinghiero” ottenuto in Basilicata “da il centrodestra unito”.

Da parte sua Bardi ha voluto per prima cosa “ringraziare i lucani per la fiducia accordata per la seconda volta. E’ una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i cittadini che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti”.

Anche la Lega ha espresso “grande soddisfazione” per “l’ennesimo largo successo del centrodestra unito”.

Per il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, “l’elezione di Bardi a presidente della Basilicata” è “un risultato straordinario: Forza Italia aveva ragione nel proporre la candidatura del governatore uscente. Il buongoverno del centrodestra è stato premiato! Avanti così perché il centrodestra unito vince “.

Complimenti al presidente uscente rieletto sono arrivati anche da Italia viva che in una nota ha espresso “la grande soddisfazione di Matteo Renzi, che è stato il primo a sostenere Bardi anche in virtù di un’antica amicizia. E soddisfazione anche per il bel risultato della lista composta da ragazzi giovani ma radicati. A riprova che il centro si dimostra determinante per vincere”.

Anche Marrese, candidato presidente del centrosinistra, ha chiamato Bardi per congratularsi della vittoria. Conversando con i cronisti nel suo comitato elettorale ha sottolineato come la vittoria dell’ex generale della Gdf sia stata determinata da “un pezzo del centrosinistra che si è staccato da noi ed è andato a finire nel centrodestra e gli ha dato la forza per vincere”.