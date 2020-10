La Bce lascia i tassi invariati (per ora)

AGI – La Bce ha lasciato i tassi d’interesse invariati ma ha aperto a un nuovo allentamento monetario a dicembre, segnalando che i rischi per l’economia sono al ribasso e l’intenzione di ricalibrare i propri strumenti dopo che saranno rese note le nuove stime macro sull’andamento dell’Eurozona. La seconda ondata della pandemia si è abbattuta sulla ripresa e i lockdown imposti in molti Paesi hanno di fatto reso obsolete tutte le precedenti previsioni. E non c’è tempo da perdere.

“Nell’attuale contesto in cui i rischi sono chiaramente orientati al ribasso, il Consiglio direttivo valuterà con attenzione le informazioni più recenti,

