La Bce vede meno nero. Nel terzo trimestre forte rimbalzo del Pil

AGI – La Bce migliora le proprie stime sul 2020 e lascia intatta la potenza di fuoco della propria politica monetaria a supporto della ripresa. Al tempo stesso, per la prima volta, Francoforte mette sul tavolo anche il problema dell’apprezzamento dell’euro, con la forza della moneta unica che rischia di rappresentare un ulteriore problema per il raggiungimento degli obiettivi dell’Eurotower sull’inflazione.

L’andamento della ripresa

La prima riunione della Bce dopo la pausa estiva è servita alla presidente Christine Lagarde e al Consiglio direttivo per fare il punto sui tanti fronti aperti e per aggiornare le proprie stime per l’anno in corso e per i prossimi.

