la-befana-al-teatro-dei-piccoli-di-napoli

Tre spettacoli, dal 3 al 6 gennaio, per un viaggio fantastico che celebra la festa più attesa dai bambini

NAPOLI – Il nuovo anno al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, si apre nel segno della fantasia e della tradizione con una programmazione interamente dedicata alla festa della Befana.

Un ciclo di tre spettacoli, tra sabato 3 e martedì 6 gennaio 2026, adatti a spettatori dai tre anni in su, trasformeranno il palcoscenico e la platea della sala napoletana in un luogo di scoperta, meraviglia, gioco e divertimento.

L’apertura è affidata, sabato 3 gennaio alle ore 11.00, alla compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco con lo spettacolo “La Befana vien di notte“. Scritto da Roberta Sandias per la regia di Maurizio Azzurro, la messinscena è ambientata tra i comignoli di una città sospesa nel tempo, nella notte del 6 gennaio.

Qui, tra le ombre e il chiarore della luna, le esistenze di uno spazzacamino, di un ladruncolo e di una sonnambula si intrecciano con il passaggio della celebre vecchina. Un incontro inaspettato e fantastico in cui la Befana riuscirà a dimostrare ai suoi nuovi compagni d’avventura che i doni più preziosi sono l’amore e la generosità.

Il ciclo prosegue domenica 4 gennaio (ore 11) con l’attore, musicista e cantastorie Diego Di Vella protagonista dello spettacolo intitolato “1, 2, 3… Stella!“, una produzione del Teatro Verde firmata da Agnese Desideri e Andrea Calabretta.

Un coinvolgente viaggio musicale che attraversa idealmente l’intero pianeta, celebrando la diversità come ricchezza universale e offrendo al pubblico, tra pupazzi, ombre e canzoni originali, l’opportunità di scoprire come l’attesa dei doni viene vissuta dai bambini nelle diverse culture del mondo.

Ultimo appuntamento, martedì 6 gennaio (ore 11) con “La bottega dei giocattoli” della compagnia CREST. Lo spettacolo, scritto e diretto da Sandra Novellino e Delia De Marco, si addentra nell’universo inesplorato degli oggetti che animano la fantasia infantile, svelando ciò che accade in quel mondo segreto dove i giocattoli prendono vita non appena cala l’oscurità.

Accompagnati dalle composizioni originali di Mirko Lodedo, i piccoli spettatori incontreranno orsacchiotti innamorati, soldatini gelosi e bambole invidiose, protagonisti di un viaggio in un regno parallelo che li guiderà con delicatezza tra le pieghe dei sentimenti e delle emozioni per imparare a riconoscerle e viverle con serenità e consapevolezza.

“La Befana al Teatro dei Piccoli” si inserisce nella programmazione dedicata ai bambini e alle famiglie ideata e realizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Biglietti unico: euro 9 (Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato). Ingresso al teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it